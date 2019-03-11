"Мені неприємно": Підручний категорично відповів росЗМІ

Український чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний не має претензій до росіянина Олександра Логінова, який приймає участь у змаганнях після того, як відбув дискваліфікацію за вживання допінгу.

Водночас, за словами нашого співвітчизника, він хотів би бачити на турнірах тільки "чистих" спортсменів.

"Мені неприємно, що люди, які вживали допінг, змагаються з нами. Але до Олександра Логінова у мене претензій немає, він відбув термін дискваліфікації. Якщо ви не хочете, щоб він тут виступав, значить, потрібно зробити більш жорсткі правила. Якщо тебе піймали на допінгу, то повинен отримати довічну дискваліфікацію. За нинішніми правилами Логінов виступає легально і претензій до нього немає", – заявив Підручний у коментарі російському виданню "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Дмитро Підручний приніс Україні історичне "золото" чемпіонату світу з біатлону. Наш спортсмен не зміг стримати емоцій під час виконання гімну України і розплакався.

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