"Маразм": Фуркад зухвало відповів на звинувачення російської чемпіонки

П'ятиразовий олімпійський чемпіон французький біатлоніст Мартен Фуркад відповів на слова російської ексчемпіонки Анфіси Резцової, яка звинуватила його та інших спортсменів в обмані.

"Сподіваюсь, не у всіх колишніх спортсменів спостерігається старечий маразм. У Резцової він є", – відповів Фуркад на новину, в якій цитувалися слова колишньої олімпійської чемпіонки.

Мартен Фуркад

Hopefully not all the former athletes become senile. That one does ... - Martin Fourcade (@martinfkde) February 13, 2020

Нагадаємо, що, крім п'яти перемог на Олімпійських іграх, француз є 11-кратним чемпіоном світу та семиразовим переможцем Кубка світу з біатлону в загальному заліку. Фуркад став першим спортсменом, якому вдалося виграти ці змагання сім разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 13 лютого, в італійській Антхольц-Антерсельві змішаною естафетою стартує чемпіонат світу з біатлону 2020 року.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!