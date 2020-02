"Маразм": Фуркад зухвало відповів на звинувачення російської чемпіонки

П'ятиразовий олімпійський чемпіон французький біатлоніст Мартен Фуркад відповів на слова російської ексчемпіонки Анфіси Резцової, яка звинуватила його та інших спортсменів в обмані.

"Сподіваюсь, не у всіх колишніх спортсменів спостерігається старечий маразм. У Резцової він є", – відповів Фуркад на новину, в якій цитувалися слова колишньої олімпійської чемпіонки.

Hopefully not all the former athletes become senile. That one does ...