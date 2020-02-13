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13 лютого • оновлено в 14:49
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"Маразм": Фуркад зухвало відповів на звинувачення російської чемпіонки

1.9т
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П'ятиразовий олімпійський чемпіон французький біатлоніст Мартен Фуркад відповів на слова російської ексчемпіонки Анфіси Резцової, яка звинуватила його та інших спортсменів в обмані.

"Сподіваюсь, не у всіх колишніх спортсменів спостерігається старечий маразм. У Резцової він є", – відповів Фуркад на новину, в якій цитувалися слова колишньої олімпійської чемпіонки.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Нагадаємо, що, крім п'яти перемог на Олімпійських іграх, француз є 11-кратним чемпіоном світу та семиразовим переможцем Кубка світу з біатлону в загальному заліку. Фуркад став першим спортсменом, якому вдалося виграти ці змагання сім разів.

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Теми
чемпіонат світу з біатлону Біатлон
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Мартен Фуркад
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