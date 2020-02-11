"Ловити нічого": на Росії поставили хрест на ЧС з біатлону

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв не бачить у збірної Росії жодных шансів на медалі на чемпіонаті світу, який 13 лютого стартує в Італії.

Колишній член національної команди жорстоко пройшовся по своїм співвітчизникам, заявивши, що їм в Антхольц-Антерсельві допоможе лише диво.

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"Якщо дивитися з точки зору сухої статистики, то ловити в плані результату нема чого. Але ми ж виступаємо не завдяки, а всупереч. Як в минулому році в Оберхофі завдяки поганій погоді і суперникам, які "застрелилися", виграли дві естафети. Зараз теж варто сподіватися на ті ж чинники. Об'єктивно, поки ми готові не дуже добре", – цитує Васильєва "Р-Спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів про підготовку до чемпіонату світу.

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