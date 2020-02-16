Логінов влаштував демарш на ЧС з біатлону: спортивні підсумки 15-лютого

Російський біатлоніст Олександр Логінов влаштував бойкот ЗМІ після перемоги в спринті на чемпіонаті світу, а українського тренера Ігоря Костюка загнобити за російську мову.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 15 лютого.

Крім того, в мережі показали, як Олександр Ємельяненко готується у Чечні до наступного бою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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