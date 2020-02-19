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19 лютого • оновлено в 21:34
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Лідера збірної Росії освистали на чемпіонаті світу з біатлону

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Лідера збірної Росії з біатлону Олександра Логінова освистали під час старту індивідуальної гонки на чемпіонаті світу в Антхольці.

"Я чув, що Логінова освистували. Упевнений, не всі задоволені тим, що він виступає на світовій першості. Але нас освистують в Росії, коли ми влучаємо по мішеням. Їм платять тією ж монетою", - прокоментував інцидент в інтерв'ю Dagbladet біатлоніст збірної Норвегії Ветли Шоста Крістіансен.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Логінов виграв спринтерську гонку на ЧС з біатлону, після чого відзначився демаршем, відмовившись спілкуватися з журналістами.

Пізніше дружина Олександра привітала спортсмена з перемогою, опублікувавши сторіз українською мовою.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Олександр Логінов
Місце
Італія Антхольц
Тег
збірна Росії з біатлону
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