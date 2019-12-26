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26 грудня • оновлено в 14:05
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Лідерка збірної України з біатлону пропустить щонайменше один етап Кубка світу

1.3т
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Одна з найсильніших біатлоністок збірної України Юлія Джима пропустить щонайменше один із наступних етапів Кубка світу, які відбудуться в січні.

"Я знаю, що якийсь етап буде пропускати Юля Джима, але поки не знаю який. Віта та Валя пропустять Поклюку. Можливо, щось пропустить і Олена Підгрушна. Зараз поки всі дівчата залишилися в горах, готуються до січневої частини сезону", – цитує президента Федерації біатлону України (ФБУ) Володимира Бринзака агентство Sport.ua.

Юлія Джима

Юлія Джима

biathlon.com.ua

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Варто зазначити, що Джима з великою ймовірністю не братиме участі або в етапі в Обергофі, або в Поклюці. Якщо вона пропустить два етапи, то другим стане Рупольдинг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська біатлоністка Христина Резцова заявила про готовність пробігти гонку Кубка світу в білизні.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Юлія Джима
Тег
Збірна України з біатлону
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