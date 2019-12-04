Лідер збірної Росії безглуздо позбувся медалі на Кубку світу з біатлону

На 1-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 30 листопада по 8 грудня проходить в шведському Естерсунді, завершилася індивідуальна гонка серед чоловіків на 20 км.

Чудову перемогу в своєму стилі здобув знаменитий Мартен Фуркад. 31-річний багаторазовий чемпіон Франції допустив лише один промах, але продемонстрував феноменальну швидкість, обійшовши всіх конкурентів.

Це перша перемога і особистий подіум для спортсмена майже за рік. Попередню перемогу Фуркад здобув 15 грудня 2018 року в гонці переслідування на етапі в Хохфільцені.

Провальним вийшло бій для лідера збірної Росії Олександра Логінова. 27-річний чотирикратний чемпіон Європи перед останнім вогневим рубежем йшов на "срібло", але на другий стійці допустив 2 промахи і в підсумку фінішував 8-м.

У наших співвітчизників не склалася стрілянина - ідеальною не відстрілялася жоден український біатлоніст. Кращим з 3 промахами став Дмитро Підручний - він замкнув першу двадцятку. Решта українців розташувалися на кордоні 40-го місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Естерсунді відбувся сингл-мікст, в якому Україна завоювала "дерев'яну" медаль, фінішувавши 4-й.

Пізніше наша команда в складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка зайняла 15-е місце в змішаній естафеті.

Чоловіча спринтерська гонка вийшла для України провальною. Кращий результат продемонстрував Артем Прима - 32-е місце.

У жіночому спринті найкращою з українок стала Віта Семеренко, яка посіла 10-е місце.

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