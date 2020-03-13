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13 березня • оновлено в 21:05
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Кубок світу з біатлону завершиться достроково: стало відомо рішення IBU

2.2т
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Кубок світу з біатлону сезону-2019/2020 завершиться достроково в суботу, 14 березня, гонками переслідування на восьмому етапі в Контіолахті (Фінляндія).

Таке рішення Міжнародний союз біатлоністів (IBU) ухвалив після наради з тренерами і представниками команд на нараді в п'ятницю. IBU змушений був відмовитися від проведення стартів у неділю, скасувавши змішану естафету і одиночний мікст, повідомляє пресслужба організації.

Раніше через спалах коронавірусної інфекції був скасований дев'ятий етап Кубка світу, який повинен був пройти в Норвегії. Спринтерські гонки в Контіолахті пройшли без глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка потрапила в топ-20 спринтерської гонки на Кубку світу в Контіолахті.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок світу з біатлону
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