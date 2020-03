Кубок світу з біатлону завершиться достроково: стало відомо рішення IBU

Кубок світу з біатлону сезону-2019/2020 завершиться достроково в суботу, 14 березня, гонками переслідування на восьмому етапі в Контіолахті (Фінляндія).

Таке рішення Міжнародний союз біатлоністів (IBU) ухвалив після наради з тренерами і представниками команд на нараді в п'ятницю. IBU змушений був відмовитися від проведення стартів у неділю, скасувавши змішану естафету і одиночний мікст, повідомляє пресслужба організації.

After a meeting with coaches, the IBU have decided that tomorrow 's pursuits in @KlahtiBiathlon will be the final competitions of the season. Sunday's relays are cancelled.