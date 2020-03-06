Кубок світу з біатлону: результати України в чоловічому спринті

Українські біатлоністи не показали високих результатів у спринтерської гонці на сьомому етапі Кубка світу, який в ці дні проходить в чеському Нове Мєсто.

Кращим серед наших співвітчизників став Сергій Семенов, який допустивши два промахи на вогневих рубежах, фінішував на 24-й позиції.

Решта українців залишилися за бортом топ-30: капітан і лідер "жовто-синіх" Дмитро Підручний посів 35-е місце, Антон Дудченко в підсумковому протоколі став 48-м, а Артем Прима – 49-м.

Дмитро Підручний

Переможцем же гонки став норвезький біатлоніст Йоханнес Бьо, який на 23 секунди випередив француза Фійона Майє. "Бронза" дісталася братові переможця Тар'єй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак відверто розповів про своє ставлення до результатів нинішнього сезону.

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