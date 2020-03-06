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6 березня • оновлено в 21:21
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Кубок світу з біатлону: результати України у чоловічому спринті на 7-у етапі

2.5т
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Українські біатлоністи не показали високих результатів у спринтерської гонці на сьомому етапі Кубка світу, який в ці дні проходить в чеському Нове Мєсто.

Кращим серед наших співвітчизників став Сергій Семенов, який допустивши два промахи на вогневих рубежах, фінішував на 24-й позиції.

Решта українців залишилися за бортом топ-30: капітан і лідер "жовто-синіх" Дмитро Підручний посів 35-е місце, Антон Дудченко в підсумковому протоколі став 48-м, а Артем Прима – 49-м.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Переможцем же гонки став норвезький біатлоніст Йоханнес Бьо, який на 23 секунди випередив француза Фійона Майє. "Бронза" дісталася братові переможця Тар'єй.

Кубок світу з біатлону: результати України в чоловічому спринті

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак відверто розповів про своє ставлення до результатів нинішнього сезону.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Артем Прима Сергій Семенов Дмитро Підручний
Тег
Збірна України з біатлону
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