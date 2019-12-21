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21 грудня • оновлено в 07:43
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Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування

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Другий день етапу Кубка світу радує вболівальників інтригуючими пасьютами, які пройдуть 21 грудня у французькому Ансі.

Чимала увага українських фанатів біатлону і до жіночої гонки переслідування, де Олена Підгрушна стартуватиме з високої, 9-ї позиції. З огляду на досить гарний нинішній функціональний стан Підгрушної та її досвід, це реальна можливість поборотися за високі місця.

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна

Крім Підгрушної від України в пасьюті також побіжать Дар'я Блашко (30-я стартова позиція), Юлія Джима (38), Віта (50) і Валя Семеренки (55). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночої гонки переслідування, яка розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Ансі, Ле Гран-Борнан (Франція). Міжнародний біатлонний стадіон "Сільві Бекар"

16:00. Гонка переслідування (10 км). Жінки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В українському ТБ баталії Кубка світу показує в прямому ефірі телеканал "UA:Перший", а також в HD-якості за гонками є можливість стежити на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього гонки КМ покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Біатлон Кубок світу з біатлону
Особи
Дарина Блашко Олена Підгрушна Валя Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима
Місце
Франція
Тег
Збірна України з біатлону
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