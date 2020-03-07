Головна Новини
7 березня • оновлено в 08:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночої естафети

2.2т
Читати матеріал російською

Після перших індивідуальних стартів 7-й етап Кубка світу з біатлону розіграє й командні медалі – в класичних естафетах. Першою з них, 7 березня в Нове Мєсто буде жіноча гонка.

"Естафета" і "жіноча збірна України" – за багато років ці поняття стали фактично нерозривними. Українські біатлоністки вже не раз доводили, що естафета – це їхня фішка, підтвердивши це "бронзою" на останньому ЧС в Антхольці. Хоча зараз у нашої команди і не все так гладко (особливо на тлі втоми в кінці сезону), але як раз в естафеті для України немає нічого неможливого!

Жіноча збірна України після завоювання "бронзи" ЧС в Антхольці

Жіноча збірна України після завоювання "бронзи" ЧС в Антхольці

Фото Олександра Гливинського

Збірну України на естафету цього разу складають Анастасія Меркушина (1 етап), Юлія Джима (2), Валя Семеренко (3) і Олена Підгрушна. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночої естафети, яка розпочнеться о 15:00 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Нове Мєсто (Чехія). Vysoсina Arena

Естафета 4х6 км (жінки). 15:00

____________________________________________________

Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Традиційно всі гонки етапу Кубка світу в Україні можна дивитися в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також в інтернеті в HD-якості на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Теми
Кубок світу з біатлону Біатлон
Особи
Валя Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина Олена Підгрушна
Місце
Чехія Нове-Мєсто-на-Мораві
Тег
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Боруссия М
VS
Боруссия Д
Тотал больше 3-х голов
1.86 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Лейпциг
Победа гостей
1.975 Сделать ставку
Александрия
VS
Динамо
Победа гостей
1.49 Сделать ставку
Победа Германии
6.0 Сделать ставку
Победа Германии
2.55 Сделать ставку
Свитолина
VS
Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Данилович
VS
Цуренко
Тотал меньше 20,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Борнмут
Победа Ливерпуля с форой (-1.5)
1.76 Сделать ставку
Арсенал
VS
Вест Хэм
Победа Арсенала с форой (-1)
1.94 Сделать ставку
Бернли
VS
Тоттенхэм
Победа Бернли с форой (0)
1.91 Сделать ставку