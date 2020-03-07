Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночої естафети

Після перших індивідуальних стартів 7-й етап Кубка світу з біатлону розіграє й командні медалі – в класичних естафетах. Першою з них, 7 березня в Нове Мєсто буде жіноча гонка.

"Естафета" і "жіноча збірна України" – за багато років ці поняття стали фактично нерозривними. Українські біатлоністки вже не раз доводили, що естафета – це їхня фішка, підтвердивши це "бронзою" на останньому ЧС в Антхольці. Хоча зараз у нашої команди і не все так гладко (особливо на тлі втоми в кінці сезону), але як раз в естафеті для України немає нічого неможливого!

Жіноча збірна України після завоювання "бронзи" ЧС в Антхольці Фото Олександра Гливинського

Збірну України на естафету цього разу складають Анастасія Меркушина (1 етап), Юлія Джима (2), Валя Семеренко (3) і Олена Підгрушна. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночої естафети, яка розпочнеться о 15:00 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Нове Мєсто (Чехія). Vysoсina Arena

Естафета 4х6 км (жінки). 15:00

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Традиційно всі гонки етапу Кубка світу в Україні можна дивитися в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також в інтернеті в HD-якості на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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