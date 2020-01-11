Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночої естафети

Українки досить блякло почали 4-й етап Кубка світу в Оберхофі, зовсім не виправдавши очікувань в спринті, але сьогодні можуть відігратися в командній естафеті.

Правда, погода в Оберхофі з кожним днем тільки погіршує ситуацію для біатлоністів (останні номери на деяких ділянках розбитою траси їдуть фактично по воді), і на перший план виходять фізичні якості. Чи зможуть наші дівчата, в першу чергу Валя Семеренко і Олена Підгрушна (які їхатимуть 3-й і 4-й в естафеті) правильно здолати свої відрізки?

Юлія Джима

Збірну України в жіночій естафеті представляє цілком традиційна четвірка останніх років – Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночої естафети, яка почнеться о 13:00 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Оберхоф (Німеччина). DKB-Ski-Arena

13.00. Естафета (4х6 км). жінки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні по ТБ все гонки Кубка світу в прямому ефірі показує телеканал "UA: Перший", а також в HD-якості за біатлонними баталіями є можливість стежити на цифровій платформі "UA: Бiатлон". Крім цього гонки КМ покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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