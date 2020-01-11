Головна Новини
11 січня • оновлено в 12:31
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночої естафети

393
Читати матеріал російською

Українки досить блякло почали 4-й етап Кубка світу в Оберхофі, зовсім не виправдавши очікувань в спринті, але сьогодні можуть відігратися в командній естафеті.

Правда, погода в Оберхофі з кожним днем тільки погіршує ситуацію для біатлоністів (останні номери на деяких ділянках розбитою траси їдуть фактично по воді), і на перший план виходять фізичні якості. Чи зможуть наші дівчата, в першу чергу Валя Семеренко і Олена Підгрушна (які їхатимуть 3-й і 4-й в естафеті) правильно здолати свої відрізки?

Юлія Джима

Юлія Джима

Збірну України в жіночій естафеті представляє цілком традиційна четвірка останніх років – Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночої естафети, яка почнеться о 13:00 за київським часом.

Новини
Старшого тренера збірної України з біатлону "викинули" в замет – відеофакт

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Оберхоф (Німеччина). DKB-Ski-Arena

13.00. Естафета (4х6 км). жінки

____________________________________________________

Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні по ТБ все гонки Кубка світу в прямому ефірі показує телеканал "UA: Перший", а також в HD-якості за біатлонними баталіями є можливість стежити на цифровій платформі "UA: Бiатлон". Крім цього гонки КМ покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Біатлон" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Біатлон Кубок світу з біатлону
Особи
Олена Підгрушна Валя Семеренко Анастасія Меркушина Юлія Джима
Місце
Німеччина Оберхоф
Тег
Федерація біатлону України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги