Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночого спринту

Третій етап Кубка світу з біатлону традиційно починається зі спринтів, і після чоловіків на трасу в Ансі 20 грудня вийдуть жіночі команди.

Українки відправляються до Франції на кшталт акул, які відчули запах крові у воді – в останній гонці попереднього етапу вони на частки секунди упустили бронзу в естафеті та залишилися без призів, хоча були дуже близько до перемоги. І французький етап – відмінна можливість таки домогтися медалей.

Юлія Джима

У спринті Україну представить той же склад, що і на попередньому етапі в Хохфільцені - Вікторія і Валентина Семеренки, Олена Підгрушна, Юлія Джима та Дарія Блашко. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічого спринту, який почнеться о 15:15 за київським часом.

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КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Ансі, Ле Гран-Борнан (Франція). Міжнародний біатлонний стадіон "Сільві Бекар"

14:00. Спринт (7,5 км). жінки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні за гонками Кубка світу можна дивитися в прямому ефірі на телеканалі "UA:Перший". Також за всіма змаганнями в HD-якості є можливість стежити на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього гонки КМ покажуть в своєму прямому ефірі російський ТК "Матч", а також білоруський "Білорусь 5".

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