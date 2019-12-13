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13 грудня • оновлено в 08:30
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Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночого спринту

1.2т
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Біатлонний сезон вже пройшов "обкатку" на першому етапі Кубка світу в Естерсунді, і тепер біатлоністи перебралися в Австрію, де почнуться вже найзавзятіші битви за медалі.

Першими австрійську трасу випробують жінки в спринті на 7,5 км. Українки з оптимізмом підходять до перегонів в Хохфільцені, адже недавно в збірну України повернулася її капітан Олена Підгрушна (після довгого відновлення від хвороби серця), а на першому етапі вдалося взяти медаль Юлії Джимі.

Анастасія Меркушина

Анастасія Меркушина

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночого спринту, який розпочнеться о 12:30 за київським часом.

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Прийняла рішення: Підгрушна зробила заяву про свою кар'єру

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Хохфільцен (Австрія). Біговій та біатлонний центр Хохфільцена

12:30. Спринт (7,5 км). жінки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні гонку Кубка світу можна буде подивитися у прямому ефірі телеканалу "UA:Перший". Також за всіма змаганнями в HD-якості є можливість стежити на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Також гонки КМ можна знайти в прямому ефірі російських ТК "Матч!" і "Матч! Арена", а також білоруського "Білорусь 5".

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Читайте всі новини по темі "Біатлон" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Біатлон Кубок світу з біатлону
Особи
Олена Підгрушна Юлія Джима Анастасія Меркушина
Місце
Австрія Хохфільцен
Тег
Збірна України з біатлону
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