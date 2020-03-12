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12 березня • оновлено в 16:03
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Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічого спринту

1.3т
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Незважаючи на масове скасування ігор і змагань по всій Європі через коронавирус, біатлон залишається стійким – 8-й етап КС пройде за планом у фінському Контіолахті (та ще й з глядачами).

Відкриває етап вже традиційно чоловічий спринт на 10 км, в якому чоловіки розіграють передостанній комплект "спринтерських" медалей. Ну а головна інтрига перегонів – чи зможе Мартін Фуркад після спринту і інших гонок в Контіолахті утриматися на першому рядку рейтингу КМ в конкуренції з Йоханнесом Бьо (француз попереду всього на 43 очка).

Біатлонний стадіон в Контіолахті

Біатлонний стадіон в Контіолахті

Збірну України в цьому спринті представить 5 учасників – Артем Прима (3 стартовий номер), Дмитро Підручний (19), Сергій Семенов (55), Руслан Ткаленко (61) і Антон Дудченко (95). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічого спринту, який розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Читайте також: 8-й етап Кубка світу з біатлону: календар і розклад трансляцій

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Контіолахті (Фінляндія). Біатлонний стадіон Контіолахті

Спринт, 10 км (чоловіки). 16:30

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Традиційно всі гонки етапу Кубка світу в Україні можна дивитися в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також в інтернеті в HD-якості на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Теми
Кубок світу з біатлону Біатлон
Особи
Дмитро Підручний Артем Прима
Місце
Фінляндія
Тег
Збірна України з біатлону
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