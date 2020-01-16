Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічого спринту

5-й етап Кубка світу з біатлону чоловічі команди починають спринтом, який пройде на другий день етапу, 16 січня в Рупольдінгу.

Через плюсову температуру та велику вологість снігового покриття організатори гонки вирішили максимально рознести гонки етапу по календарю, тому сьогодні біатлоністи вийдуть на свіжу вкатану трасу (а не відразу після жіночого спринту, як зазвичай). Тому у особливо швидкісних учасників є відмінний шанс бути в топах завдяки своєму козирю.

Артем Прима

Українські вболівальники знову можуть вболівати за кращого біатлоніста України Дмитра Підручного, який повертається в спринт (коли в Оберхофі пропустив його через відлучки з приводу народження сина). Крім Підручного (6-й стартовий номер) в гонці серед українців буде також Артем Прима (25), Антон Дудченко (39), Сергій Семенов (65) і Богдан Цимбал (103). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічої естафети, яка почнеться о 15:30 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Рупольдинг (Німеччина). Chiemgau-Arena

15:30. Спринт (10 км). Чоловіки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні гонки Кубка світу в прямому ефірі по ТБ показує телеканал "UA:Перший", а також в HD-якості - цифрова платформа "UA:Бiатлон". Крім цього гонки КМ покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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