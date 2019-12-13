Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічого спринту

Незадовго після жіночого спринту на трасу в Антхольці вийдуть і чоловіки, які спринтом на 10 км. почнуть для себе другий етап Кубка світу.
Збірна України вирушила до Австрії в оптимальному складі, без особливих змін після Естерсунда. Нашу команду в даній гонці презентуватимуть п'ятеро біатлоністів - Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко та Антон Дудченко.
Артем Прима
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічого спринту, який почнеться о 15:20 за київським часом.
КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ
Хохфільцен (Австрія). Біговій і біатлонний центр Хохфільцена
15:20. Спринт (10 км). чоловіки
____________________________________________________
Гонка ще не почалася
ДЕ ДИВИТИСЬ
В Україні гонку Кубка світу можна буде подивитися у прямому ефірі телеканалу "UA:Перший". Також за всіма змаганнями в HD-якості є можливість стежити на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Також гонки КМ можна знайти в прямому ефірі російських ТК "Матч!" і "Матч! Арена", а також білоруського "Білорусь 5".
З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Біатлон" на сайті "OBOZREVATEL".