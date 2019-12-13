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13 грудня • оновлено в 14:34
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Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічого спринту

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Незадовго після жіночого спринту на трасу в Антхольці вийдуть і чоловіки, які спринтом на 10 км. почнуть для себе другий етап Кубка світу.

Збірна України вирушила до Австрії в оптимальному складі, без особливих змін після Естерсунда. Нашу команду в даній гонці презентуватимуть п'ятеро біатлоністів - Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко та Антон Дудченко.

Артем Прима

Артем Прима

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічого спринту, який почнеться о 15:20 за київським часом.

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КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Хохфільцен (Австрія). Біговій і біатлонний центр Хохфільцена

15:20. Спринт (10 км). чоловіки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні гонку Кубка світу можна буде подивитися у прямому ефірі телеканалу "UA:Перший". Також за всіма змаганнями в HD-якості є можливість стежити на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Також гонки КМ можна знайти в прямому ефірі російських ТК "Матч!" і "Матч! Арена", а також білоруського "Білорусь 5".

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Читайте всі новини по темі "Біатлон" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Біатлон Кубок світу з біатлону
Особи
Артем Прима Дмитро Підручний Руслан Ткаленко Артем Тищенко
Місце
Австрія Хохфільцен
Тег
Збірна України з біатлону
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