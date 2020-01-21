Кубок світу з біатлону: де дивитися 6-й етап - розклад трансляцій

З 23 до 26 січня словенському містечку Поклюка відбудеться 6-й етап Кубка світу з біатлону.

Він буде включати в себе три дисципліни: індивідуальну гонку, сингл-мікст (одиночна змішана естафета), класичний мікст (змішана естафета) та мас-старт.

Стадіон, на якому проходять етапи Кубка світу, знаходиться в 20 км від Бледа. З початку 1990-х тут регулярно проводяться гонки світової біатлонної еліти, з 1999 року щорічно.

Кубок світу з біатлону: стадіон в Поклюці skisport.ru

Лідери збірної України Віта і Валя Семеренки пропускають етап в Поклюці в рамках планової ротації. Їх місця в складі займуть Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна і Юлія Журавок. Олена Підгрушна, Юлія Джима і Дарина Блашко також представлять Україну на етапі в Поклюці.

До складу чоловічої команди увійшли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

Збірна України з біатлону

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію організовує телеканал "UA: Перший".

Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі " UA: Бiатлон ". Крім того, кубкову першість буде транслювати "Eurosport 1", "Білорусь 5" і "Матч ТВ".

23 січня, четвер

15:15. Індивідуальна гонка, чоловіки 20 км – "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

24 січня, п'ятниця

15:15. Індивідуальна гонка, жінки 15 км – "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

25 січня, субота

14:16. Одиночна змішана естафета – "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

16:00. Змішана естафета – "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

26 січня, неділя

13:15. Мас-старт, чоловіки 15 км – "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

16:00. Мас-старт, жінки 12.5 км – "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

* час київський

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 5-му етапі в гонці переслідування українка Віта Семеренко стала єдиною спортсменкою серед 59 учасниць, яка не допустила жодного промаху на усіх чотирьох вогневих рубежах.

Днем раніше діючий чемпіон світу в індивідуальній гонці Дмитро Підручний невдало провів гонка-переслідування, зробив 7 неточних пострілів і був знятий з дистанції.

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