Кубок світу з біатлону 2020/2021: календар всіх гонок сезону
У суботу, 28 листопада, у фінському місті Контіолахті стартує новий сезон Кубка світу з біатлону. Найголовніше зимове біатлонне змагання буде складатися з 9 етапів.
З 10 по 21 лютого в словенській Поклюці відбудеться чемпіонат світу, який також піде біатлоністам в особистий очковий залік.
В Україні гонки можна буде побачити на телеканалі "UA: Перший". У Росії змагання транслюють "Матч ТВ" і "Матч! Арена".
Розклад Кубка світу-2020/21 (час київський)
1-й етап. Контіолахті, Фінляндія
28 листопада 2020 12:00 20 км індивідуальна гонка, чоловіки
28 листопада 2020 15:20 15 км індивідуальна гонка, жінки
29 листопада 2020 11:30 10 км спринт, чоловіки
29 листопада 2020 14:40 7.5 км спринт, жінки
2-й етап. Контіолахті, Фінляндія
3 грудня 2020 14:30 10 км спринт, чоловіки
3 грудня 2020 17:30 7.5 км спринт, жінки
5 грудня 2020 14:20 12.5 км гонка переслідування, чоловіки
5 грудня 2020 16:15 4x6 км естафета, жінки
6 грудня 2020 13:45 4x7.5 км естафета, чоловіки
6 грудня 2020 16:15 10 км гонка переслідування, жінки
3-й етап. Хохфільцен, Австрія
11 грудня 2020 12:30 7.5 км спринт, жінки
11 грудня 2020 15:20 10 км спринт, чоловіки
12 грудня 2020 12:45 4x6 км естафета, жінки
12 грудня 2020 15:45 12.5 км гонка переслідування, чоловіки
13 грудня 2020 12:45 10 км гонка переслідування, жінки
13 грудня 2020 15:00 4x7.5 км естафета, чоловіки
4-й етап. Хохфільцен, Австрія
17 грудня 2020 15:15 10 км спринт, чоловіки
18 грудня 2020 15:15 7.5 км спринт, жінки
19 грудня 2020 14:00 12.5 км гонка переслідування, чоловіки
19 грудня 2020 16:00 10 км гонка переслідування, жінки
20 грудня 2020 13:00 15 км мас-старт, чоловіки
20 грудня 2020 15:25 12.5 км мас-старт, жінки
5-й етап. Оберхоф, Німеччина
7 січня 2021 15:15 7.5 км спринт, жінки
8 січня 2021 15:15 10 км спринт, чоловіки
9 січня 2021 13:45 10 км гонка переслідування, жінки
9 січня 2021 15:45 12.5 км гонка переслідування, чоловіки
10 січня 2021 12:30 4x6 змішана естафета
10 січня 2021 15:40 одиночна змішана естафета
6-й етап. Оберхоф, Німеччина
13 січня 2021 15:30 10 км спринт, чоловіки
14 січня 2021 15:30 7.5 км спринт, жінки
15 січня 2021 15:30 4x7.5 км естафета, чоловіки
16 січня 2021 15:45 4x6 км естафета, жінки
17 січня 2021 13:30 15 км мас-старт, чоловіки
17 січня 2021 16:00 12.5 км мас-старт, жінки
7-й етап. Антхольц, Італія
21 січня 2021 15:15 15 км індивідуальна гонка, жінки
22 січня 2021 14:15 20 км індивідуальна гонка, чоловіки
23 січня 2021 14:10 12.5 км мас-старт, жінки
23 січня 2021 16:05 4x7.5 км естафета, чоловіки
24 січня 2021 13:00 4x6 км естафета, жінки
24 січня 2021 15:45 15 км мас-старт, чоловіки
Чемпіонат світу. Поклюка, Словенія
10 лютого 2021 16:00 4x7.5 змішана естафета
12 лютого 2021 15:30 10 км спринт, чоловіки
13 лютого 2021 15:30 7.5 км спринт, жінки
14 лютого 2021 14:15 12.5 км гонка переслідування, чоловіки
14 лютого 2021 16:30 10 км гонка переслідування, жінки
16 лютого 2021 13:05 15 км індивідуальна гонка, жінки
17 лютого 2021 15:30 20 км індивідуальна гонка, чоловіки
18 лютого 2021 16:15 одиночна змішана естафета
20 лютого 2021 12:45 4x6 км естафета, жінки
20 лютого 2021 16:00 4x7.5 км естафета, чоловіки
21 лютого 2021 13:30 12.5 км мас-старт, жінки
21 лютого 2021 16:15 15 км мас-старт, чоловіки
8-й етап. Нове Мєсто, Чехія
11 березня 2021 18:30 10 км спринт, чоловіки
12 березня 2021 18:30 7.5 км спринт, жінки
13 березня 2021 15:45 12.5 км гонка переслідування, чоловіки
13 березня 2021 18:15 10 км гонка переслідування, жінки
14 березня 2021 11:25 4x6 змішана естафета (W + M)
14 березня 2021 14:45 одиночна змішана естафета (W + M)
9-й етап. Холменколлен, Норвегія
18 березня 2021 16:30 7.5 км спринт, жінки
19 березня 2021 16:30 10 км спринт, чоловіки
20 березня 2021 13:15 10 км гонка переслідування, жінки
20 березня 2021 16:15 12.5 км гонка переслідування, чоловіки
21 березня 2021 14:00 12.5 км мас-старт, жінки
21 березня 2021 16:30 15 км мас-старт, чоловіки
Нагадаємо, що в минулому році Україна посіла 6-е місце серед всіх країн, що беруть участь в Кубку світу з біатлону.