Кубок світу з біатлону 2020/2021: календар всіх гонок сезону

У суботу, 28 листопада, у фінському місті Контіолахті стартує новий сезон Кубка світу з біатлону. Найголовніше зимове біатлонне змагання буде складатися з 9 етапів.

З 10 по 21 лютого в словенській Поклюці відбудеться чемпіонат світу, який також піде біатлоністам в особистий очковий залік.

В Україні гонки можна буде побачити на телеканалі "UA: Перший". У Росії змагання транслюють "Матч ТВ" і "Матч! Арена".

Розклад Кубка світу-2020/21 (час київський)

28 листопада 2020 12:00 20 км індивідуальна гонка, чоловіки

28 листопада 2020 15:20 15 км індивідуальна гонка, жінки

29 листопада 2020 11:30 10 км спринт, чоловіки

29 листопада 2020 14:40 7.5 км спринт, жінки

3 грудня 2020 14:30 10 км спринт, чоловіки

3 грудня 2020 17:30 7.5 км спринт, жінки

5 грудня 2020 14:20 12.5 км гонка переслідування, чоловіки

5 грудня 2020 16:15 4x6 км естафета, жінки

6 грудня 2020 13:45 4x7.5 км естафета, чоловіки

6 грудня 2020 16:15 10 км гонка переслідування, жінки

11 грудня 2020 12:30 7.5 км спринт, жінки

11 грудня 2020 15:20 10 км спринт, чоловіки

12 грудня 2020 12:45 4x6 км естафета, жінки

12 грудня 2020 15:45 12.5 км гонка переслідування, чоловіки

13 грудня 2020 12:45 10 км гонка переслідування, жінки

13 грудня 2020 15:00 4x7.5 км естафета, чоловіки

17 грудня 2020 15:15 10 км спринт, чоловіки

18 грудня 2020 15:15 7.5 км спринт, жінки

19 грудня 2020 14:00 12.5 км гонка переслідування, чоловіки

19 грудня 2020 16:00 10 км гонка переслідування, жінки

20 грудня 2020 13:00 15 км мас-старт, чоловіки

20 грудня 2020 15:25 12.5 км мас-старт, жінки

7 січня 2021 15:15 7.5 км спринт, жінки

8 січня 2021 15:15 10 км спринт, чоловіки

9 січня 2021 13:45 10 км гонка переслідування, жінки

9 січня 2021 15:45 12.5 км гонка переслідування, чоловіки

10 січня 2021 12:30 4x6 змішана естафета

10 січня 2021 15:40 одиночна змішана естафета

13 січня 2021 15:30 10 км спринт, чоловіки

14 січня 2021 15:30 7.5 км спринт, жінки

15 січня 2021 15:30 4x7.5 км естафета, чоловіки

16 січня 2021 15:45 4x6 км естафета, жінки

17 січня 2021 13:30 15 км мас-старт, чоловіки

17 січня 2021 16:00 12.5 км мас-старт, жінки

21 січня 2021 15:15 15 км індивідуальна гонка, жінки

22 січня 2021 14:15 20 км індивідуальна гонка, чоловіки

23 січня 2021 14:10 12.5 км мас-старт, жінки

23 січня 2021 16:05 4x7.5 км естафета, чоловіки

24 січня 2021 13:00 4x6 км естафета, жінки

24 січня 2021 15:45 15 км мас-старт, чоловіки

10 лютого 2021 16:00 4x7.5 змішана естафета

12 лютого 2021 15:30 10 км спринт, чоловіки

13 лютого 2021 15:30 7.5 км спринт, жінки

14 лютого 2021 14:15 12.5 км гонка переслідування, чоловіки

14 лютого 2021 16:30 10 км гонка переслідування, жінки

16 лютого 2021 13:05 15 км індивідуальна гонка, жінки

17 лютого 2021 15:30 20 км індивідуальна гонка, чоловіки

18 лютого 2021 16:15 одиночна змішана естафета

20 лютого 2021 12:45 4x6 км естафета, жінки

20 лютого 2021 16:00 4x7.5 км естафета, чоловіки

21 лютого 2021 13:30 12.5 км мас-старт, жінки

21 лютого 2021 16:15 15 км мас-старт, чоловіки

11 березня 2021 18:30 10 км спринт, чоловіки

12 березня 2021 18:30 7.5 км спринт, жінки

13 березня 2021 15:45 12.5 км гонка переслідування, чоловіки

13 березня 2021 18:15 10 км гонка переслідування, жінки

14 березня 2021 11:25 4x6 змішана естафета (W + M)

14 березня 2021 14:45 одиночна змішана естафета (W + M)

18 березня 2021 16:30 7.5 км спринт, жінки

19 березня 2021 16:30 10 км спринт, чоловіки

20 березня 2021 13:15 10 км гонка переслідування, жінки

20 березня 2021 16:15 12.5 км гонка переслідування, чоловіки

21 березня 2021 14:00 12.5 км мас-старт, жінки

21 березня 2021 16:30 15 км мас-старт, чоловіки

Нагадаємо, що в минулому році Україна посіла 6-е місце серед всіх країн, що беруть участь в Кубку світу з біатлону.