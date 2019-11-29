Кубок світу з біатлону-2019/2020: календар і розклад

У суботу, 30 листопада, у шведському Естерсунді стартує новий сезон Кубка світу з біатлону. За головний приз – Кришталевий глобус – боротимуться й українські біатлоністи.
Пропонуємо вашій увазі розклад Кубка світу-2019/20 (вказано київський час початку матчів).
В Україні гонки можна буде побачити на телеканалі "UA:Перший". У Росії змагання транслюють "Матч ТВ" і "Матч! Арена".
Кубок світу-2019/20
Естерсунд, Швеція
30 листопада (субота) - 14.10 Одиночна змішана естафета, 16.00 Змішана естафета
1 грудня (неділя) - 13.30 Спринт 10 км, Чоловіки, 16.30 Спринт 7.5 км, Жінки
4 грудня (середа) - 17.20 Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки
5 грудня (четвер) - 17.20 Індивідуальна гонка 15 км, Жінки
7 грудня (субота) - 18.30 Естафета 4х7.5 км, Чоловіки
8 грудня (неділя) - 16.30 Естафета 4х6 км, Жінки
Гохфільцен, Австрія
13 грудня (п'ятниця) - 12.30 Спринт 7.5 км, Жінки, 15.20 Спринт 10 км, Чоловіки
14 грудня (субота) - 12.30 Естафета 4х6 км, Жінки, 15.55 Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки
15 грудня (неділя) - 13.00 Гонка переслідування 10 км, Жінки, 15.00 Естафета 4х7.5 км, Чоловіки
Ансі, Франція
19 грудня (четвер) - 15.15 Спринт 10 км, Чоловіки
20 грудня (п'ятниця) - 15.15 Спринт 7.5 км, Жінки
21 грудня (субота) - 14.00 Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки, 16.00 Гонка переслідування 10 км, Жінки
22 грудня (неділя) - 13.10 Мас-старт 15 км, Чоловіки, 15.15 Мас-старт 12.5 км, Жінки
Обергоф, Німеччина
9 січня (четвер) - 15.30 Спринт 7.5 км, Жінки
10 січня (п'ятниця) - 15.30 Спринт 10 км, Чоловіки
11 січня (субота) - 13.00 Естафета 4х6 км, Жінки, 15.15 Естафета 4х7.5 км, Чоловіки
12 січня (неділя) - 13.45 Мас-старт 12.5 км, Жінки, 15.30 Мас-старт 15 км, Чоловіки
Рупольдинг, Німеччина
15 січня (середа) - 15.30 Спринт 7.5 км, Жінки
16 січня (четвер) - 15.30 Спринт 10 км, Чоловіки
17 січня (п'ятниця) - 15.30 Естафета 4х6 км, Жінки
18 січня (субота) - 15.15 Естафета 4х7.5 км, Чоловіки
19 січня (неділя) - 13.15 Гонка переслідування 10 км, Жінки, 15.30 Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки
Поклюка, Словенія
23 січня (четвер) - 15.15 Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки
24 січня (п'ятниця) - 15.15 Індивідуальна гонка 15 км, Жінки
25 січня (субота) - 14.15 Одиночна змішана естафета, 16.00 Змішана естафета
26 січня (неділя) - 13.15 Мас-старт 15 км, Чоловіки, 16.00 Мас-старт 12.5 км, Жінки
Нове-Мєсто, Чехія
5 березня (четвер) - 18.35 Спринт 7.5 км, Жінки
6 березня (п'ятниця) - 18.30 Спринт 10 км, Чоловіки
7 березня (субота) - 15.00 Естафета 4х6 км, Жінки, 18.00 Естафета 4х7.5 км, Чоловіки
8 марта (неділя) - 12.45 Мас-старт 12.5 км, Жінки, 14.45 Мас-старт 15 км, Чоловіки
Контіолахті, Фінляндія
12 березня (четвер) - 18.30 Спринт 10 км, Чоловіки
13 березня (п'ятниця) - 18.30 Спринт 7.5 км, Жінки
14 березня (субота) - 14.45 Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки, 16.45
Гонка переслідування 10 км, Жінки
15 березня (неділя) - 14.15 Одиночна змішана естафета, 16.15 Змішана естафета
Голменколлен, Норвегія
20 березня (п'ятниця) - 14.15 Спринт 7.5 км, Жінки, 17.45 Спринт 10 км, Чоловіки
21 березня (субота) - 13.45 Гонка переслідування 10 км, Жінки, 15.30 Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки
22 березня (неділя) - 15.00 Мас-старт 12.5 км, Жінки, 16.45 Мас-старт 15 км, Чоловіки
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, який український канал показуватиме Кубок світу з біатлону в новому сезоні.
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