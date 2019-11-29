Кубок світу з біатлону-2019/2020: календар і розклад

У суботу, 30 листопада, у шведському Естерсунді стартує новий сезон Кубка світу з біатлону. За головний приз – Кришталевий глобус – боротимуться й українські біатлоністи.

Пропонуємо вашій увазі розклад Кубка світу-2019/20 (вказано київський час початку матчів).

В Україні гонки можна буде побачити на телеканалі "UA:Перший". У Росії змагання транслюють "Матч ТВ" і "Матч! Арена".

Кубок світу-2019/20

Естерсунд, Швеція

30 листопада (субота) - 14.10 Одиночна змішана естафета, 16.00 Змішана естафета

1 грудня (неділя) - 13.30 Спринт 10 км, Чоловіки, 16.30 Спринт 7.5 км, Жінки

4 грудня (середа) - 17.20 Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки

5 грудня (четвер) - 17.20 Індивідуальна гонка 15 км, Жінки

7 грудня (субота) - 18.30 Естафета 4х7.5 км, Чоловіки

8 грудня (неділя) - 16.30 Естафета 4х6 км, Жінки

Гохфільцен, Австрія

13 грудня (п'ятниця) - 12.30 Спринт 7.5 км, Жінки, 15.20 Спринт 10 км, Чоловіки

14 грудня (субота) - 12.30 Естафета 4х6 км, Жінки, 15.55 Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки

15 грудня (неділя) - 13.00 Гонка переслідування 10 км, Жінки, 15.00 Естафета 4х7.5 км, Чоловіки

Ансі, Франція

19 грудня (четвер) - 15.15 Спринт 10 км, Чоловіки

20 грудня (п'ятниця) - 15.15 Спринт 7.5 км, Жінки

21 грудня (субота) - 14.00 Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки, 16.00 Гонка переслідування 10 км, Жінки

22 грудня (неділя) - 13.10 Мас-старт 15 км, Чоловіки, 15.15 Мас-старт 12.5 км, Жінки

Обергоф, Німеччина

9 січня (четвер) - 15.30 Спринт 7.5 км, Жінки

10 січня (п'ятниця) - 15.30 Спринт 10 км, Чоловіки

11 січня (субота) - 13.00 Естафета 4х6 км, Жінки, 15.15 Естафета 4х7.5 км, Чоловіки

12 січня (неділя) - 13.45 Мас-старт 12.5 км, Жінки, 15.30 Мас-старт 15 км, Чоловіки

Рупольдинг, Німеччина

15 січня (середа) - 15.30 Спринт 7.5 км, Жінки

16 січня (четвер) - 15.30 Спринт 10 км, Чоловіки

17 січня (п'ятниця) - 15.30 Естафета 4х6 км, Жінки

18 січня (субота) - 15.15 Естафета 4х7.5 км, Чоловіки

19 січня (неділя) - 13.15 Гонка переслідування 10 км, Жінки, 15.30 Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки

Поклюка, Словенія

23 січня (четвер) - 15.15 Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки

24 січня (п'ятниця) - 15.15 Індивідуальна гонка 15 км, Жінки

25 січня (субота) - 14.15 Одиночна змішана естафета, 16.00 Змішана естафета

26 січня (неділя) - 13.15 Мас-старт 15 км, Чоловіки, 16.00 Мас-старт 12.5 км, Жінки

Нове-Мєсто, Чехія

5 березня (четвер) - 18.35 Спринт 7.5 км, Жінки

6 березня (п'ятниця) - 18.30 Спринт 10 км, Чоловіки

7 березня (субота) - 15.00 Естафета 4х6 км, Жінки, 18.00 Естафета 4х7.5 км, Чоловіки

8 марта (неділя) - 12.45 Мас-старт 12.5 км, Жінки, 14.45 Мас-старт 15 км, Чоловіки

Контіолахті, Фінляндія

12 березня (четвер) - 18.30 Спринт 10 км, Чоловіки

13 березня (п'ятниця) - 18.30 Спринт 7.5 км, Жінки

14 березня (субота) - 14.45 Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки, 16.45

Гонка переслідування 10 км, Жінки

15 березня (неділя) - 14.15 Одиночна змішана естафета, 16.15 Змішана естафета

Голменколлен, Норвегія

20 березня (п'ятниця) - 14.15 Спринт 7.5 км, Жінки, 17.45 Спринт 10 км, Чоловіки

21 березня (субота) - 13.45 Гонка переслідування 10 км, Жінки, 15.30 Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки

22 березня (неділя) - 15.00 Мас-старт 12.5 км, Жінки, 16.45 Мас-старт 15 км, Чоловіки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, який український канал показуватиме Кубок світу з біатлону в новому сезоні.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!