Результати чоловічого спринту КС із біатлону: де Україна

Українські біатлоністи невдало виступили в спринтерській гонці на заключному етапі Кубка світу нинішнього сезону, який проходить у норвезькому Холменколлені.

Кольори нашої команди захищали Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов і Віталій Труш. Кращим у складі "жовто-синіх" став чемпіон світу Підручний, який зайняв 29-е місце.

Кубок світу з біатлону

Українців підвела неточна стрільба. Наші хлопці в сумі допустили 11 промахів, що і стало причиною дуже слабких результатів наших співвітчизників.

Переможцем же гонки став лідер загального заліку Йоханнес Бьо з Норвегії, який на півхвилини випередив італійця Лукаса Хофера. Третє місце зайняв француз Фійон Майє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в складі жіночої збірної України відбулася історична подія на заключному етапі Кубка світу з біатлону.

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