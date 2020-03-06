Українська біатлоністка Олена Підгрушна поділилася враженнями від етапу Кубка світу в чеському Нове-Место. Змагання, за рішенням організаторів, проходять без глядачів через коронавірус.

Проте, українські вболівальники, за словами капітана української збірної, все одно прорвалися на змагання і знайшли спосіб підтримати команду.

Олена Підгрушна biathlon.com.ua

"Наші українці все одно прорвалися – стоять там в ліску, кричать і підтримують через сітку (сміється)! Відчуття, як зазвичай, з уболівальниками! Плюс на трасу виходять всі тренери, всі сервісмени – і нашої, і інших команд. Все одно публіка є , по дистанції ведуть, інформацію дають. Звичайно, з порожніми трибунами відчуття, що чогось не вистачає. Ось фінішувала і думала: "Ззаду там Доротея Вірер їде, раніше трибуни б уже "вибухнули", а зараз – тиша"! Незвично, звичайно!", – зазначила Підгрушна, яку цитує biathlon.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністки невдало виступили в незвичайній гонці Кубка світу з біатлону. Етап Кубка світу в чеському Нове-Место проходить з 5-го по 8 березня.

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