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6 березня • оновлено в 13:48
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Українські фанати, незважаючи на заборону, прорвалися на етап Кубка світу з біатлону

1.5т
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Українська біатлоністка Олена Підгрушна поділилася враженнями від етапу Кубка світу в чеському Нове-Место. Змагання, за рішенням організаторів, проходять без глядачів через коронавірус.

Проте, українські вболівальники, за словами капітана української збірної, все одно прорвалися на змагання і знайшли спосіб підтримати команду.

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна

biathlon.com.ua

"Наші українці все одно прорвалися – стоять там в ліску, кричать і підтримують через сітку (сміється)! Відчуття, як зазвичай, з уболівальниками! Плюс на трасу виходять всі тренери, всі сервісмени – і нашої, і інших команд. Все одно публіка є , по дистанції ведуть, інформацію дають. Звичайно, з порожніми трибунами відчуття, що чогось не вистачає. Ось фінішувала і думала: "Ззаду там Доротея Вірер їде, раніше трибуни б уже "вибухнули", а зараз – тиша"! Незвично, звичайно!", – зазначила Підгрушна, яку цитує biathlon.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністки невдало виступили в незвичайній гонці Кубка світу з біатлону. Етап Кубка світу в чеському Нове-Место проходить з 5-го по 8 березня.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Олена Підгрушна
Місце
Чехія Нове-Мєсто-на-Мораві
Тег
Збірна України з біатлону
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