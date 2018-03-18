Кращий біатлоніст Росії бездарно втратив "срібло" в естафеті Кубка світу з біатлону

У норвезькому Холменколлені чоловічою естафетою завершився 8-й етап Кубка світу з біатлону. Збірна України складі Артема Прими, Руслана Ткаленко, Дмитро Підручний та Володимир Семаков зайняла дванадцяте місце.

Українська команда, в якій тренери експериментально змінили звичний порядок спортсменів, бій почала впевнено. Прима провів свій етап ідеально, передавши естафету п'ятим, відстаючи на 7 секунд від лідера.

Руслан Ткаленко не зміг підтримати ритм партнера і свій етап провалив. 25-річний уродженець Миколаївки крім трьох неточних пострілів, програв сумарно більше хвилини ходом.

Дмитро Підручний стартував 12-м, поступаючись вже 1:20.4. Наш капітан не зміг особливо покращити позиції, відігравши лише одне місце, але програвши ще 20 секунд.

Володимир Семаков незважаючи на ідеальну стрілянину, програв ще пiвтори хвилини, фінішувавши за межами десятки.

Перемогу здобули норвежці, а за "срібло" влаштували справжню Зарубу Росія і Австрія. Кращий біатлоніст РФ Антон Шипулін, виграючи після останньої стрільби 16 секунд, бездарно розгубив всю перевагу і програв срібну медаль Юліану Еберхард.

Кубок світу продовжиться 22 березня етапом в Тюмені. Збірна України бойкотує цей етап . Крім того, українське телебачення відмовилося його транслювати.