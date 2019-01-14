Найкращий біатлоніст планети потрапив у пастку суперників під час перегонів

Тренер збірної Норвегії з біатлону Зігфрід Мазе розповів, як під час перегонів переслідування на етапі Кубка світу в Оберхофі обдурив французького біатлоніста Мартена Фуркада.

Перед фінальною стрільбою Мазе послав колегу Егіля Крістіансена сказати лідеру збірної Норвегії Йоханнесу Бо, щоб він прискорився і зайняв зручнішу позицію на стрільбищі. Підказку тренера почув Фуркад, який прискорився і прийшов на вогневий рубіж з невеликою перевагою.

Мартен Фуркад

Мазе заявив, що хотів, аби Фуркад почув слова Крістіансена, прискорився і дістався до стрільбища з інтенсивнішим пульсом. Це, на його думку, завадило б французу відстрілятися чисто. Переможець Кубка світу сезону 2017/2018 потрапив у пастку і в підсумку промахнувся двічі.

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"Звісно, ми намагалися обдурити Фуркада. І ми повинні це робити. Все має свою ціну, і якщо ти можеш роздратувати суперника таким простим способом, то це добре", — цитує Мазе TV2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перегони завершилися перемогою Бо, Фуркад посів четверте місце. Норвежець лідирує у загальному заліку Кубка світу, володар Великого кришталевого глобуса минулого сезону посідає третє місце.

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