Капітан збірної України з біатлону заразився коронавірусом

Михайло Морозов Біатлон 16:12, 25.09.2020 Оновлено: 16:23, 25.09.2020

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний здав позитивний тест на коронавірус.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що через хворобу пропустить турнір City Biathlon у Вісбадені. Спортсмен розповів, що перебіг хвороби в нього безсимптомний.

"Моя поїздка у Вісбаден і участь у гонці City Biathlon скасовується! Сьогодні я отримав позитивний результат тесту на COVID-19, тому змушений бути на самоізоляції. Почуваю себе чудово, ніяких симптомів немає! Сподіваюся, що найближчим часом зможу стати до тренувань і продовжити тренувальні збори з командою", – заявив Підручний.

Турнір City Biathlon відбудеться в неділю, 27 вересня, у Вісбадені.

Дмитро Підручний заразився коронавірусом
Facebook Дмитра Підручного

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоністка збірної України Яна Бондар несподівано завершила кар'єру в 29 років.

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