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19 грудня • оновлено в 17:48
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Капітан збірної України потрапив у топ-20 спринту на Кубку світу з біатлону

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Українські спортсмени не відзначилися високими результатами в першій гонці 3-го етапу Кубка світу з біатлону, який стартував у французькому Ансі.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

З чотирьох біатлоністів, які представляли Україну, тільки лідер нашої збірної Дмитро Підручний зумів прорватися у топ-20, зайнявши підсумкове 18-е місце. Чемпіон світу 2019 року мав перший стартовий номер, однак допустив два промахи і не зміг претендувати на високі місця.

Що стосується його партнерів по команді, то вони розташувалися в четвертому десятку: Антон Дудченко зайняв 31-е місце, Артем Прима - 34-е, Руслан Ткаленко - 39-е. Артем Тищенко показав слабкий результат, опинившись на 69-й позиції.

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Переможцем гонки став німець Бенедикт Долль, який випередив норвежця Тар'ї Бьо на 9,4 секунди і француза Кантена Фійона Майї на 11,3 секунди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український біатлоніст Сергій Семенов з великим відривом виграв "золото" Кубка IBU в Австрії.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Дмитро Підручний
Місце
Франція
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