"Його зрадили": кращий біатлоніст світу висловився про допінг у Росії

Кращий біатлоніст світу француз Мартен Фуркад не виключив існування в Росії державної допінговий системи. При цьому спортсмен, що уникав спілкування з росіянином Антоном Шипулін після Олімпійських ігор 2018 року.

Новини Росія знову включила дурня в допінговий скандал

"Я не спілкувався з Шипулін після Ігор, мало приємного в цій ситуацій. Антон один з головних моїх суперників, але у мене з ним гарні відносини. Мені здається, що він відчуває, що його зрадили, коли ми не встали на його захист. Але ми не знаємо, що було в Сочі, ми не знаходилися в російській команді, що не ночували з ним в одній кімнаті. Я не готовий дати руку на відсіч, що він нічого не вживав. Має пройти час, щоб колишні відносини відновилися", - цитує Фуркада "Спорт-Экспресс".

Як повідомляв "Обозреватель", віце-прем'єр Росії Віталій Мутко розлютив росіян висловлюванням про допінговий скандал.