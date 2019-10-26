Чемпіонка світу з біатлону отруїлася гноєм

Чемпіонка світу 2019 року з біатлону в естафеті і чотириразова призерка чемпіонатів Європи Інгрід Тандревольд покинула збір національної команди Норвегії через отруєння.

"Я дійсно мала бути в Антерсельві на зборі, але поїхала додому. Спочатку все пройшло дуже добре, і я була в порядку. Але на наступний день я отруїлася. Я впала, але це було не як зазвичай. Я спіткнулася під час бігу і впала обличчям в коров'ячий гній. Може це був і не коров'ячий, але щось дуже схоже. Мабуть, я проковтнула цей гній і отруїлася їм", - розповіла 23-річна Тандревольд в інтерв'ю сайту TV2.no.

Інгрід Тандревольд Instagram

Інгрід Тандревольд Instagram

Інгрід Тандревольд Instagram

Інгрід Тандревольд Instagram

Інгрід Тандревольд Instagram

Інгрід Тандревольд Instagram

Інгрід Тандревольд Instagram

Інгрід Тандревольд Instagram

Новини Російська чемпіонка світу з біатлону втекла з РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону Доротея Вірер, яку вболівальники нагородили титулом найкрасивішої біатлоністки світу, спалила собі груди відпочинку.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!