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26 жовтня • оновлено в 15:43
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Чемпіонка світу з біатлону отруїлася гноєм

1.4т Читати матеріал російською

Чемпіонка світу 2019 року з біатлону в естафеті і чотириразова призерка чемпіонатів Європи Інгрід Тандревольд покинула збір національної команди Норвегії через отруєння.

"Я дійсно мала бути в Антерсельві на зборі, але поїхала додому. Спочатку все пройшло дуже добре, і я була в порядку. Але на наступний день я отруїлася. Я впала, але це було не як зазвичай. Я спіткнулася під час бігу і впала обличчям в коров'ячий гній. Може це був і не коров'ячий, але щось дуже схоже. Мабуть, я проковтнула цей гній і отруїлася їм", - розповіла 23-річна Тандревольд в інтерв'ю сайту TV2.no.

Інгрід Тандревольд

Інгрід Тандревольд

Instagram

Інгрід Тандревольд

Інгрід Тандревольд

Instagram

Інгрід Тандревольд

Інгрід Тандревольд

Instagram

Інгрід Тандревольд

Інгрід Тандревольд

Instagram

Інгрід Тандревольд

Інгрід Тандревольд

Instagram

Інгрід Тандревольд

Інгрід Тандревольд

Instagram

Інгрід Тандревольд

Інгрід Тандревольд

Instagram

Інгрід Тандревольд

Інгрід Тандревольд

Instagram

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я так давно не смеялась
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