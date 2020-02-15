"Її не повинно бути": Росію вмили на чемпіонаті світу з біатлону

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Себастьян Самуельссон жорстко висловився про перемогу росіянина Олександра Логінова у спринтерській гонці на чемпіонаті світу в Антхольці.

Шведський біатлоніст заявив про те, що представника РФ, як і всієї його збірної, не повинно бути на першості.

Себастьян Самуельссон

"Ні за що не привітаю Логінова з перемогою. Мені нема чого йому сказати. Те, що він тут виступає, просто формальність. Все це дуже сумно для світового біатлону. У мене немає проблем з тим, що Росія виграла золото сьогодні. У мене проблеми з тим, хто його виграв. WADA дискваліфікувало Росію нещодавно всюди, її не повинно бути тут взагалі. А потім вони подали апеляцію і спокійно сюди приїхали", – цитує Самуельссона Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Логінов після завоювання "золота" на чемпіонаті світу-2020 влаштував демарш, відмовившись спілкуватися з журналістами.

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