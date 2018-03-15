Ідеальний спринт! Українка завоювала медаль Кубка світу з біатлону

Біатлоністка збірної України Юлія Джима завоювала бронзову медаль на 8-му етапі Кубка світу, який стартував у норвезькому Холменколлені.

Наша співвітчизниця блискуче провела спринтерську гонку, фінішувавши в підсумку третьою. Киянка ідеально відстрілялася на обох вогневих рубежах, не допустивши жодного промаху.

На трасі Юля поступилась за швидкістю білорусці Дарії Домрачовій, яка стала другою. "Золото" здобула представниця Словаччини Анастасія Кузьміна. Незважаючи на один промах в лежанні, вона буквально пролетіла по трасі, випередивши всіх переслідувачів.

Зазначимо, що в гонці брало участь ще чотири українки. Валя і Віта Семеренко, а також Анастасія Меркушина та Ірина Варвинець. Ніхто з них не зумів потрапити навіть у топ-50.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що збірна України бойкотує етап Кубка світу з біатлону в Тюмені, який пройде з 22 по 25 березня.