IBU помилково вручив Фуркаду Кришталевий глобус Бе

Максим Богданов Біатлон 11:59, 18.04.2020

П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад зізнався, що Міжнародний союз біатлоністів (IBU) помилково надіслав йому Великий кришталевий глобус.

"Великий кришталевий глобус, який повинні були відправити Йоханнес Бе, прислали мені. А глобус за індивідуальні гонки прийшов йому. Я запропонував йому залишити трофей – він був не особливо проти", – розповів Фуркад під час прямого ефіру в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фуркад в загальному заліку Кубка світу-2019/20 зайняв друге місце, хоча лідирував до останньої гонки і виграв її. Але після вирахування очок француз поступився норвежцю 2 очка.

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