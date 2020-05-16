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16 травня • оновлено в 17:18
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"І таких там мільйони": Бринзак пояснив, чому росіяни ведуть війну з Україною

29.4т
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Глава біатлону України Володимир Бринзак висловив свою думку щодо війни з Росією на Донбасі.

Володимир Бринзак

Володимир Бринзак

Відповідаючи на питання журналіста про те, що на Донбас стріляти в українців їздять не Зюганов з Жириновським, і Путіна теж вибирають прості росіяни, президент ФБУ зазначив, що багато в чому в ситуації винне федеральне телебачення.

"Згадую, як під час останнього візиту в Тюмень років шість тому зупинив машину. Чоловік "грачував". Розговорився. Дійшов висновку, що іншої інформації окрім як з "Пєрвого канала", він не отримує. І таких там мільйони. Люди ходять на роботу, а мізки забиваються "зомбоящиком". Людям засовують в мізки то, що хочуть", – цитує Бринзака Главком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бринзак розповів, як пропагандистський канал "Russia Today" обманом записав у нього інтерв'ю.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Володимир Бринзак
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