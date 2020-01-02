"Хтось постійно втрачає око": відома біатлоністка розповіла про зустріч Нового року

Знаменита фінська біатлоністка, володарка трьох "Кришталевих глобусів" на Кубках світу Кайса Мякяряйнен розповіла про традиції святкування Нового року у себе на батьківщині.

Кайса Мякяряйнен

"Що роблять у новорічну ніч фіни? П'ють пиво, вино, шампанське – все, де є алкоголь. Я зараз не про себе кажу. Молоді люди йдуть в бар і відзначають з друзями. Ті, у кого є діти, святкують більш спокійно. Люди купують перед Новим роком феєрверки. І щороку через них хтось втрачає око. Це велике свято у Фінляндії, але не таке безпечне", – зазначила відома спортсменка, чиї слова передає matchtv.ru.

Кайса також заявила, що, на відміну від більшості людей, професійні спортсмени не можуть собі дозволити "піти у відрив".

"У мене ніколи не було великих вечірок в новорічну ніч, тому що я займаюся спортом. Кілька разів відзначала свято в Оберхофі з іншими біатлоністами. Це було в ті рази, коли я брала участь в "Різдвяній гонці". Відразу з Гільзенкірхена їхала в Оберхоф. але нічого особливого пригадати не можу", – сказала Мякяряйнен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська біатлоністка Христина Резцова зважилася на неординарний крок і захотіла виступити в одній з гонок Кубка світу в нижній білизні.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!