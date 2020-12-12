Губернієв в прямому ефірі поплатився за неточний прогноз про збірну Росії. Відео

Максим Іншаков Біатлон 15:54, 12.12.2020 Оновлено: 16:40, 12.12.2020

Одіозному російському коментатору Дмитру Губернієву довелося відповідати за свій прогноз про виступ біатлонної збірної Росії, який він зробив напередодні.

11 грудня в ефірі "Матч ТВ" журналіст заявив, що якщо жіноча національна команда залишиться без медалей в естафеті на Кубку світу з біатлону, він з'їсть свою рукавичку.

Пicля того як російські біатлоністки посіли 8-ме місце, Губернієву довелося виконувати обіцяне.

У прямому ефірі відразу після змагань росіянин запхнув у рот рукавичку і став її жувати.

"Росія 30 гонок не потрапляє на п'єдестал, і я, щоб все-все було добре, взяв не рукавицю, а рукавичку. Як її ковтати, я не знаю – це досить складно – але пожувати її зумію", – заявив росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіночу естафету 3-го етапу Кубку світу з біатлону виграла Норвегія. Українки фінішували на сьомій позиції.

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