Губернієв в прямому ефірі поплатився за неточний прогноз про збірну Росії. Відео

Одіозному російському коментатору Дмитру Губернієву довелося відповідати за свій прогноз про виступ біатлонної збірної Росії, який він зробив напередодні.

11 грудня в ефірі "Матч ТВ" журналіст заявив, що якщо жіноча національна команда залишиться без медалей в естафеті на Кубку світу з біатлону, він з'їсть свою рукавичку.

Пicля того як російські біатлоністки посіли 8-ме місце, Губернієву довелося виконувати обіцяне.

У прямому ефірі відразу після змагань росіянин запхнув у рот рукавичку і став її жувати.

"Росія 30 гонок не потрапляє на п'єдестал, і я, щоб все-все було добре, взяв не рукавицю, а рукавичку. Як її ковтати, я не знаю – це досить складно – але пожувати її зумію", – заявив росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіночу естафету 3-го етапу Кубку світу з біатлону виграла Норвегія. Українки фінішували на сьомій позиції.