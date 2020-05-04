"Говорити, а не замовчувати": Підручний висловився про військову агресію Росії, натякнувши на Усика

Український чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний не розуміє, чому деякі наші спортсмени бояться відкрито говорити на тему військової агресії Росії по відношенню до України.

"Важко сказати, чому саме запитують мене про це. Думаю, так відбувається через те, що я говорю, і у мене є конкретна позиція, яка не змінюється протягом довгих років. Вона проукраїнська. Я намагаюся говорити, як є, а не замовчувати, як дехто каже, що немає різниці, чий Крим і так далі. Я вважаю, що можу вільно про це говорити і не боятися висловити свою точку зору", – сказав Підручний в інтерв'ю на YouTube-каналі" Два слова ".

Швидше за все, своїми словами біатлоніст натякав на боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка, які уникають прямих відповідей на питання про російську агресію в Україні та Крим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Підручний впевнений, що кримський півострів був незаконно захоплений Росією і належить Україні.