Перегони Кубка світу з біатлону скасовано: що трапилося

Перші перегони 5-го етапу Кубка світу з біатлону, які мали відбутися 16 січня, скасовано через складні погодні умови.

Хімгау-Арена у Рупольдінгу Tobias Hase / dpa

Старт спринту на 10 км у чоловіків був запланований на 16 січня на 15:30 за київським часом, однак через сильні снігопади в районі Траунштайна організатори вирішили скасувати змагання в середу.

"Безпека людей на першому місці", — цитує Bild керівництво IBU. Повідомляється, що умови на Хімгау-Арені на даний час не дозволяють проводити жодних заходів, тому напередодні була скасована і церемонія відкриття етапу.

Нова дата проведення чоловічого спринту буде оголошена пізніше.

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5-й етап КМ з біатлону сезону 2018/2019 має відбутися з 16 по 20 січня у німецькому місті Рупольдинг. Він включатиме в себе три дисципліни — спринт, естафету і мас-старт.

У грудні минулого року у словенській Поклюці були скасовані індивідуальні перегони серед чоловіків на 20 км, які мали відбутися в рамках 1-го етапу Кубка світу з біатлону. Причина — складні погодні умови: туман.

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