Гонка Кубка світу з біатлону завершилася грандіозною сенсацією

На шостому етапі Кубка світу з біатлону, що проходить в ці дні в словенській Поклюці, відбулася одиночна змішана естафета (сiнгл-мікст).

Анастасія Меркушина

Україна, яка була представлена дуетом Анастасія Меркушина - Дмитро Підручний, зайняла 5-е місце. "Золото" у Франції, "бронза" дісталася Австрії, а ось "срібло" сенсаційно завоювала естонська збірна.

Гонка почалася для наше команди ідеально. Чинний чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний без промахів провів свій перший етап, передавши естафету лідером.

Другий етап став найдраматичнішим. Меркушина не змогла похвалитися такою ж точністю, повністю провалила стрілянину і позбавила збірну України шансів на медаль.

Настя на лежці зробила 4 неточних пострілу, пішовши на штрафне коло і опустившись на 14-е місце (+40 секунд).

Знову Підручний свій етап провів чудово, піднявши команду на 5-е місце. Меркушина мала прекрасний шанс здобути для своєї команди високе місце, але промах останнім патроном відкинув збірну України на 5-е підсумкове місце.

Кубок світу з біатлону: результати супермікста

Як повідомляв OBOZREVATEL, старт 6-го етапу вийшов невдалим для нашої збірної. Кращою серед українок в індивідуальній гонці стала Юлія Джима, яка зайняла 14-й рядок, незважаючи на два допущених промаху.

У чоловічій індивідуальній гонці найвищий результат у збірній України продемонстрував Артем Прима, фінішувавши на 18-му місці, і відставши від лідера гонки на 3 хвилини.

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