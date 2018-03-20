"Головний конферансьє Путіна" нарвався на цькування в мережі

Одіозний російський коментатор Дмитро Губернієв став жертвою образливих коментарів в інтернеті після того, як провів мітинг на Манежній площі (Москва) на підтримку Володимира Путіна.

Авторитетне російське видання sports.ru назвало журналіста "головним конферансьє Путіна", згадавши, що він вів всі масові заходи на підтримку президента РФ.

Користувачі в інтернеті коментуючи цю подію, змогли залишити лише лайку на адресу Губерніева.

"Хамське бидло відмінно підходить для таких заходів, так що нічого дивного. Коли-небудь до посади прес-секретаря государева доліжется", - пишуть користувачі.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що Дмитро Губернієв принизливо висловився про бойкот України Кубка світу з біатлону в РФ.