"Гнобити росіян": глава українського біатлону розповів про ставлення до Росії

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак висловив думку про допінг у Росії і пояснив, чому українська федерація зайняла нейтральну позицію, не критикуючи спортсменів РФ.

Володимир Бринзак Фото Костянтина Клименко

"Моя позиція така: в Росії не тільки погані і негативні люди. Є і спортсмени нормальні, яких ми знаємо і спілкуємося. Коли приїжджаємо в Контіолахті, там багато російських уболівальників, які щиро підтримують наших біатлоністів. У нас підтримують ідею, що ми повинні освистувати і гнобити росіян. Але якщо вони нормальні люди, то чому це потрібно робити? Все одно ми колись помиримося і будемо мирно жити", – зазначив Бринзак в інтерв'ю "Трибуні".

Нагадаємо, глава української федерації також визнав, що допінг використовували не тільки в Росії, але і в Україні. Зокрема, він згадав ситуацію з українськими біатлоністами Сергієм Седнєвим і Ольгою Абрамовою.

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