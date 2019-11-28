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29 листопада • оновлено в 11:15
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"Гнобити росіян": глава українського біатлону розповів про ставлення до Росії

6.4т
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Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак висловив думку про допінг у Росії і пояснив, чому українська федерація зайняла нейтральну позицію, не критикуючи спортсменів РФ.

Володимир Бринзак

Володимир Бринзак

Фото Костянтина Клименко

"Моя позиція така: в Росії не тільки погані і негативні люди. Є і спортсмени нормальні, яких ми знаємо і спілкуємося. Коли приїжджаємо в Контіолахті, там багато російських уболівальників, які щиро підтримують наших біатлоністів. У нас підтримують ідею, що ми повинні освистувати і гнобити росіян. Але якщо вони нормальні люди, то чому це потрібно робити? Все одно ми колись помиримося і будемо мирно жити", – зазначив Бринзак в інтерв'ю "Трибуні".

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Нагадаємо, глава української федерації також визнав, що допінг використовували не тільки в Росії, але і в Україні. Зокрема, він згадав ситуацію з українськими біатлоністами Сергієм Седнєвим і Ольгою Абрамовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 листопада стартує новий сезон Кубка світу з біатлону – відомий склад української збірної на перші гонки сезону.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допінговий скандал
Особа
Володимир Бринзак
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Коментарі
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Брынзак,как с Луны свалился...
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0
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фил филька
фил филька
смысл заголовка ДИАМЕТРАЛЬНО противоположен смыслу статьи. зачем это делает эта помойка не пойму
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4
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Федоров Федор
Федоров Федор
фил филька, разжигания вражды и ненависти. Можно бы уже давно понять миссию оboSSa.
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2
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Если бы хотя бы на месяц с укрозомбоящиков убрать агрессивную пропаганду, у многих начнут отваливаться кастрюли!
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6
0
Борисс Робот
Борисс Робот
Понтелеймон Кулиш, Если бы хотя бы на месяц с рашазомбоящиков убрать агрессивную пропаганду, у многих начнут отваливаться кокошники!
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2
2

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