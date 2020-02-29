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29 лютого • оновлено в 22:34
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Гімн України на чемпіонаті Європи з біатлону: яскраве відео

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27 лютого в білоруських Раубічах на чемпіонаті Європи з біатлону збірна України завоювала золоту медаль у змішаній естафеті.

Через розбiрки збірних Білорусі та Норвегії урочисту церемонію перенесли на суботу, 29 лютого.

На п'єдесталі пошани українську команду представляли лише дівчата. Підручний та Прима достроково покинули континентальну першість через підготовку до 7-го етапу Кубка світу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися моментом тріумфу нашої країни.

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Підручний фінішував з прапором України: "золоте" відео ЧЄ з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці завоювали бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті, а днем раніше на п'єдестал пошани в одиночних суперспринтах потрапили Олена Підгрушна і Дмитро Підручний.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Європи з біатлону
Місце
Білорусь
Тег
Збірна України з біатлону
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Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-яркое видео
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