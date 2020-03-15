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15 березня • оновлено в 15:53
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Фуркада упустили, коли качали після гонки

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Біатлоністи збірної Фрарнціі упустили свого партнера по команді Мартена Фуркада, коли качали його після перемоги в гонці переслідування на етапі Кубка світу в Контіолахті.

"Бійся коронавiрусу, бійся збірну Франції. Вітаю Мартена і всю команду із чудовим сезоном", – написав в Instagram біатлоніст Яков Фак, який i виклав відео з інцидентом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 7-му етапі Кубка світу з біатлону, який проходив у фінському Контіолахті, Фуркад виграв чоловічу гонку переслідування на 12.5 км. Ця гонка стала останньою в кар'єрі легендарного француза

Пізніше знаменита фінська біатлоністка Кайса Макарайнен також оголосила про завершення спортивної кар'єри.

37-річна спортсменка, яка тричі вигравала Кубок світу (2010/11, 2013/14, 2017/18), провела останню гонку в Контіолахті, розридавшись на фініші пасьюту.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Мартен Фуркад
Місце
Фінляндія
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