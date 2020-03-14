Фуркад виграв Кубок світу з біатлону в останній гонці в кар'єрі

На 7-му етапі Кубка світу з біатлону, який проходить у фінському Контіолахті, відбулася чоловіча гонка переслідування на 12.5 км.

Мартен Фуркад

Ця гонка стала останньою в кар'єрі легендарного француза Мартена Фуркада. Знаменитий біатлоніст впевнено лідирував, але на останньому вогневому рубежі зробив 2 промахи, змусивши понервувати своїх шанувальників. Бе отстрелял чисто і ледь на фініші не наздогнав Мартена, але французький спортсмен перемогу вже не віддав, завоювавши Великий кришталевий глобус.

Збірну України в пасьютi представляли Дмитро Підручний (стартував з відставанням 74 секунди), Артем Прима (+79 секунд) і Руслан Ткаленко (2 м. 23 с).

Українці провели гонку невдало. Підручний фінішував 16-м, Прима - 17-м,Ткаленко 44-м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Підгрушна зізналася, що на фініш Кубка світу їй не вистачає сил. Напередодні Олена невдало виступила в спринтерській гонці.

Нагадаємо, що цей етап завершиться достроково гонками переслідування. IBU прийняла рішення скасувати естафети.

12 березня через пандемію коронавiрусу влада Осло прийняли рішення скасувати заключний, 9-й етап Кубка світу з біатлону, який повинен був пройти в Холменколлені з 20 по 22 березня.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!