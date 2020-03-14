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14 березня • оновлено в 15:32
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Фуркад виграв Кубок світу з біатлону в останній гонці в кар'єрі

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На 7-му етапі Кубка світу з біатлону, який проходить у фінському Контіолахті, відбулася чоловіча гонка переслідування на 12.5 км.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Ця гонка стала останньою в кар'єрі легендарного француза Мартена Фуркада. Знаменитий біатлоніст впевнено лідирував, але на останньому вогневому рубежі зробив 2 промахи, змусивши понервувати своїх шанувальників. Бе отстрелял чисто і ледь на фініші не наздогнав Мартена, але французький спортсмен перемогу вже не віддав, завоювавши Великий кришталевий глобус.

Збірну України в пасьютi представляли Дмитро Підручний (стартував з відставанням 74 секунди), Артем Прима (+79 секунд) і Руслан Ткаленко (2 м. 23 с).

Українці провели гонку невдало. Підручний фінішував 16-м, Прима - 17-м,Ткаленко 44-м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Підгрушна зізналася, що на фініш Кубка світу їй не вистачає сил. Напередодні Олена невдало виступила в спринтерській гонці.

Нагадаємо, що цей етап завершиться достроково гонками переслідування. IBU прийняла рішення скасувати естафети.

12 березня через пандемію коронавiрусу влада Осло прийняли рішення скасувати заключний, 9-й етап Кубка світу з біатлону, який повинен був пройти в Холменколлені з 20 по 22 березня.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Мартен Фуркад
Тег
Збірна України з біатлону
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