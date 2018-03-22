Фуркад в Росії побив "вічний рекорд" легендарного Бьерндалена

Французький біатлоніст Мартен Фуркад достроково переміг в загальному заліку Кубка світу-2017/18, в сьомий раз поспіль завоювавши Великий кришталевий глобус і побивши досягнення Уле-Ейнара Бьерндалена. Легендарний норвежець вигравав цей трофей шість разів в кар'єрі.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Своє досягнення француз оформив в російської Тюмені, вигравши спринтерську гонку на 9-му етапі КМ. Навіть в тому випадку, якщо Фуркад пропустить дві гонки в поточному сезоні, він не опуститься нижче планки у 1056 очок.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Якщо при цьому йде на другому місці норвежець Йоханнес Бе виграє обидві гонки, він не набере більше 1045 балів після вирахування двох гірших результатів в сезоні.

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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад (в центрі)

Мартен Фуркад

Нагадаємо, що збірна України бойкотує 9-й етап Кубка світу з біатлону, який проходить в Росії.