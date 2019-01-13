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Україну зняли з естафети Кубка світу з біатлону

7.5тЧитати матеріал російською

Чоловічою естафетою завершився 4-й етап КС з біатлону. Збірна України в складі Артема Прими, Сергій Семенова, Руслана Ткаленка і Артема Тищенка не фінішувала, програвши більше кола.

Збірна України з біатлону

Збірна України з біатлону

ФБУ

Доля гонки в Оберхофі для нашої команди вирiшилася вже на першому вогневому рубежі першого етапу. Артем Прима допустив 8 неточних пострілів, пішов на три штрафних кола, і після лежки вийшов зі стрільбища останнім, 27-м (2: 02.8).

Сергію Семенову не тільки не вдалося скоротити відставання, але замість цього українець теж заглянув на штрафне кільце.

Артем Тищенко встиг підняти збірну на 22-е місце, але величезний часовий розрив з лідером змусив організаторів зняти Україну і ще 10 команд з гонки.

Перемогу в естафеті 4-го етапу Кубка світу з біатлону святкувала збірна Росії. Другою приїхала Франція. Австрія розташувалася на третій сходинці.

Україну зняли з естафети Кубка світу з біатлону

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Російський допінгіст ''застрелився'' на Кубку світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жіноча збірна України в складі Юлії Журавок, Юлії Джими, Віти Семеренко та Анастасії Меркушіної зайняла 8-е місце.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Артем ПримаСергій Семенов
Місце
НімеччинаОберхоф
Тег
Збірна України з біатлону
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Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
Шароварники, запомните в биатлоне бегают на ЛЫЖАХ и с винтовками, а не как вы на коньках и с рогатками. И шаровары снимайте хоть.
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Свиридов Игорь
Свиридов Игорь
ОБОЗ сеголня упьется с горя ПОЗОРНО
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Поздравляю всех с победой. В женской эстафете Золото у сборной России Вперёд Россия. Болеем за наших .
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