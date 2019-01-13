Україну зняли з естафети Кубка світу з біатлону

Чоловічою естафетою завершився 4-й етап КС з біатлону. Збірна України в складі Артема Прими, Сергій Семенова, Руслана Ткаленка і Артема Тищенка не фінішувала, програвши більше кола.

Збірна України з біатлону ФБУ

Доля гонки в Оберхофі для нашої команди вирiшилася вже на першому вогневому рубежі першого етапу. Артем Прима допустив 8 неточних пострілів, пішов на три штрафних кола, і після лежки вийшов зі стрільбища останнім, 27-м (2: 02.8).

Сергію Семенову не тільки не вдалося скоротити відставання, але замість цього українець теж заглянув на штрафне кільце.

Артем Тищенко встиг підняти збірну на 22-е місце, але величезний часовий розрив з лідером змусив організаторів зняти Україну і ще 10 команд з гонки.

Перемогу в естафеті 4-го етапу Кубка світу з біатлону святкувала збірна Росії. Другою приїхала Франція. Австрія розташувалася на третій сходинці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жіноча збірна України в складі Юлії Журавок, Юлії Джими, Віти Семеренко та Анастасії Меркушіної зайняла 8-е місце.

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