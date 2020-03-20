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20 березня • оновлено в 19:55
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Екснаставник збірної України з біатлону Прокунін потрапив у скандал

3.7т
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Російська біатлоністка Катерина Аввакумова розповіла про конфлікт з колишнім головним тренером збірної України Андрієм Прокуніним, під керівництвом якого раніше виступала за збірну Кореї.

"Пішла я через головного тренера Андрія Прокуніна. Все було супер до моменту, коли я стала п'ятою на чемпіонаті світу. З тих пір почалося пекло: Андрій показав своє справжнє обличчя. Зараз я розумію ситуацію. Він головний тренер, отримує великі гроші. у нього результату особливо не було, а я мала необережність заїхати високо, перебуваючи на самопідготовці. Він побоявся за своє місце і свій статус. І вибравши шлях слабкої людини, він почав ставити палиці в колеса і топити, замість того, щоб проаналізувати свою роботу" , – сказала біатлоністка в інтерв'ю "Спорт-Експрессу".

Вона заявила, що Прокунін часто робив їй "гидоту".

"Створював штучні конфлікти, поводився підло, некрасиво. Це було протягом всього олімпійського циклу. Корейці, щоб розрядити обстановку, навіть організовували окремі збори, Андрій один з них зірвав, влаштувавши скандал. Я взагалі неконфліктна людина. Напевно, мені простіше "проковтнути" це все, чим влаштувати розборки. Пару раз ми намагалися порозумітися, він говорив – все, добре, домовилися, готуємося спокійно до Олімпіади. А після йшов і робив чергову гидоту. Я не була готова, що в своїй же команді мені будуть рити яму... Це був повний провал для Кореї, мабуть, кожен з нас показав найгірший результат в сезоні", – зазначила Аввакумова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита фінська біатлоністка Кайса Макарайнен завершила кар'єру, розридавшись на фініші.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Андрій Прокунін
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