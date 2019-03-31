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Екс-біатлоніст збірної України виграв чемпіонат Росії

1.2тЧитати матеріал російською

Колишній біатлоніст збірної України Володимир Семаков виграв гонка з загального старту на чемпіонаті Росії, яка пройшла в Тюмені.

34-річний москвич, який виступав кілька років за "синьо-жовту" команду, показав ідеальну стрілянину і з часом 40.47,4 завоював "золото".

Володимир Семаков

Володимир Семаков

ФБУ

"План був триматися, щоб пацани ззаду не доїхали. Потім йшли з Буртасовим рівним темпом. Я знав, що він сильніший на підйомі, і вирішив відірватися після крутий частини. У мене лижі їхали трохи гірше. Логінов весь час поруч, десь обганяє. На другому колі під'їхав до нас, я взагалі не чекав. Треба стріляти просто нуль. Сьогодні чудова гонка, передаю привіт дружині, що вона підтримала, заздалегідь сюди відправила готуватися", – розповів Семаков в ефірі "Матч ТВ".

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У січні 2018 го Семаков встановив особистий рекорд в Кубку світу. На шостому етапі нинішнього сезону в Антхольц-Антерсельві наш співвітчизник посів 12-е місце в спринтерській гонці, ставши кращим у складі "жовто-синіх".

Після низки невдалих виступу, Володимир прийняв рішення завершити кар'єру в нашій команді і повернутися в Росію. Спортсмен продовжить виступати на регіональному рівні.

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Особа
Володимир Семаков
Місце
РосіяТюмень
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van Dijk Max
van Dijk Max
ну вот уже успехи предателей в новостях , завтра крым ет рассейский , послезавтра куефская обл как оффицыальна краина
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