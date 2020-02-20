Єдиний шанс Фуркада: чим запам’ятались індивідуальні гонки ЧМ по біатлону

Мартен Фуркад виграв індивідуальну гонку на чемпіонаті світу, а його головний опонент Йоханнес Бьо на вечірньому нагородженні назвав француза не інакше, як небожителем.

У середу "Зюд-Тіроль Арена", точніше французька її частина, співала "Марсельєзу" на честь перемоги свого ідола в індивідуальній гонці на 20 км. Мартен Фуркад, котрий на минулорічному чемпіонаті світу не те, що не здобув золота, а взагалі залишився без будь-якої медалі, цього року повертає собі колишню славу.

Коли "старість" постукала в двері

2019 року, у шведському Остерсунді, найкращим результатом для Мартена було п’яте місце у пасьюті. І це після шести світових чемпіонатів, на яких Фуркад, як мінімум, брав одне індивідуальне золото і щонайменше три медалі різного ґатунку. Але сезон 2018-2019 років – чорна смуга славної кар’єри легендарного біатлоніста, котрий раптово відчув, що не може навіть при титанічних зусиллях робити те, що завжди давалося йому з легкістю – перемагати суперників, бавлячись, демонструвати переможні жести після заключної стрільби або, взагалі, фінішувати спиною.

Мартен Фуркад на фініші Фото Олександра Гливинського

Піжонські замашки вилетіли з голови, щойно у двері постукала "старість" - не біологічна, звісно, а спортивна. Мартен зрозумів, що щось йде не так, провів інтенсивну роботу в міжсезоння, і у новому сезоні постав іншим. Не таким, як колись, але відчутно сильнішим, ніж торік. І хоч у першій половині сезону Йоханнес так само впевнено обігрував свого старшого опонента, однак Мартен уже не відставав так безнадійно, дихаючи молодому у спину.

І варто було Бьо-молодшому взяти паузу на два етапи у зв’язку з народженням первістка, як Фуркад одразу ж цим скористався: виграв усі особисті гонки в Оберхофі та Рупольдингу. Щоправда, Йоханнес із тріумфом в "індивідуалці" повернувся у світовий тур у Поклюці, але Мартен, набравши дорогоцінні бали, лідерства у "тоталі" не відпускає.

На чемпіонаті світу у француза вже є "золото" й "бронза", а у Бьо – два "срібла", а між двома гігантами у загальному заліку ще розмістився швидкий та не завжди точний Фійон-Майє.

Будь точним, і ти – чемпіон!

У середу Фуркад, стартувавши на 24 номери раніше головного конкурента, чітко закривав усі мішені, демонструючи стабільну швидкість. Бьо, показавши найшвидший час на першому колі, припустився одного промаху, а, отже, зайняв позицію переслідувача, очікуючи на помилку старшого колеги. І питання "золота" очікувано зависло у повітрі під час заключної стрільби.

Закривши 19 з 19-ти, Фуркад довше, ніж зазвичай, вицілював останню мішень, але все одно не влучив! І ось тут з’явився шанс для Йоханнеса: закрий усі мішені, і ти - знову чемпіон! Однак третій патрон пішов повз і, як наслідок, золото втекло від молодшого із двох братів Бьо.

Йоханнес Бьо Фото Олександра Гливинського

Для Фуркада це "золото" стало 11-м індивідуальним: француз наздогнав свого легендарного попередника Уле-Ейнара Б’єрндалена, від якого свого часу перейняв своєрідну естафету. Майже так само, як Бьо зараз перебирає майку лідера у самого Фуркада, який аж ніяк не хоче з тим "бібом" розлучатися. Ще одна перемога на цьому чемпіонаті може вивести Мартена в одноосібні лідери за числом світових титулів. А шанс – один: мас-старт у неділю.

Сльози Ланді

Особливої уваги вартує "бронза" однолітка Фуркада, 31-річного австрійця Домініка Ландертінгера. Досвідченого Ланді вже списали на пенсію: передсезонна підготовка вийшла хаотичною через численні проблеми зі здоров’ям, чоловік уже було вирішив завершити кар’єру, але в останній момент передумав.

І от - здобув "бронзу"! Після фінішу, у мікст-зоні, Домінік сором’язливо витирав сльози – так зворушило його це досягнення. До речі, для австрійця – це третя медаль світових чемпіонатів у кар‘єрі.

Подарували тренеру краватку

Українські біатлоністи не змогли зробити подарунок старшому тренеру Юраю Санітрі, котрому 19 лютого виповнилося 59 років. Себто вони подарували наставнику якийсь презент вранці, але не бажаний успіх. На жаль, кожен з чотирьох наших хлопців припустився чотирьох промахів (от уже якесь зачакловане число для українців на цьому чемпіонаті).

Артем Прима Фото Олександра Гливинського

Найкращий результат показав Сергій Семенов, котрий став 31-им із більш як 5-хвилинним відставанням від чемпіона. Артем Прима, який боровся за потрапляння у мас-старт, фінішував 36-им. Останній промах дорого коштував Артему. Навіть три незакриті мішені гарантували би українцеві участь у недільній гонці.

А так він опинився на 31-ій позиції і є "першим запасним". Це означає, що виступити у мас-старті Артем зможе лише в тому разі, коли хтось зі стартових номерів від 16-го по 30-й, з якоїсь причини, відмовиться або не зможе взяти у ній участь. Відтак маємо лише одного гарантованого учасника заключних перегонів чемпіонату - Дмитра Підручного, якому вистачило для потрапляння у тридцятку очок, набраних у спринті та пасьюті.

Непереможна Доротея

Днем раніше у жіночій "індивідуалці" друге золото здобула Доротея Вірер, котра на домашньому чемпіонату демонструє просто феноменальну форму. Доро розпочала 15-кілометрову гонку з промаху на "лежці", потім ще раз промазала у стрільбі стоячи, однак, не піддаючись паніці, спокійно продовжувала торувати шлях до медалі.

Дві наступні стрільби італійка провела чисто, закривши десять з десяти. Відтак на початку заключного кола її перевага над німкенею Ванессою Хінц, яка припустилася одного промаху на останньому вогневому, складала 2.2 секунди. І Доро помчала відстоювати цю перевагу!

Доротея Вірер після перемоги в індивідуалці IBU

Було помітно, що після довгої дистанції робити це Вірер було вкрай складно, а за триста метрів до фінішу перевага зменшилася до мізерних 1,6 секунди. Однак за несамовитої підтримки рідної публіки, Доротея написала ще одну золоту сторінку у біатлонній історії – зуміла відновити перевагу у дві секунди, вдруге поспіль тріумфально фінішувавши у рідному Антхольці!

До речі, для німкені Хінц здобуте "срібло" є першою медаллю чемпіонатів світу у кар’єрі, чим Ванесса, безсумнівно, може пишатися. Третьою в індивідуальній гонці стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанд, яка на цьому мундіалі здобуває нагороду у кожній гонці, три з яких – особисті: у неї уже два "золота" і дві "бронзи". Нагадаємо, що до Антхольца-2020 29-річна спортсменка не виборола жодної індивідуальної медалі чемпіонату світу!

Закляття п’ятої мішені

Українські виступи, на жаль, знову принесли розчарування. Юлія Джима претендувала на медалі чемпіонату та перемогу у загальному заліку Кубка світу з індивідуальних гонок до третьої стрільби, упродовж якої Юля змазала двічі. До слова, малий Кришталевий глобус в "індивідуалці" взяла Ханна Еберг, для якої цей втішний приз із присмаком гіркоти. Шведка припустилася двох промахів і стала четвертою, хоча точно прагнула "золотом" відзначити перемогу у заліку.

Найкращою з наших стала Анастасія Меркушина, котра, попри промах на першому рубежі, зберігала шанси на подіум. Але… знову останній п’ятий (або сумарно двадцятий) постріл, як у Дмитра Підручного у спринті. З двома незакритими мішенями у гонці Настя стала 11-ю, не зумівши потрапити до мас-старту. Відтак і у жіночій недільній гонці у нас один представник: і це, як і у чоловіків, капітан збірної, котра пропускала "індивідуалку" – Олена Підгрушна.

Натомість Меркушина, котра показала найвищу швидкість серед усіх учасників індивідуальної гонки (і це дуже важливо), стартуватиме у четвер в одиночному міксті разом з Дмитром Підручним. Шанси нашого дуету котуються дуже високо, тож тримаймо кулаки. Це медальне мовчання має сьогодні перерватися!

Олександр Гливинський, матеріал підготовлено за сприяння торгової марки PariMatch

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