Є медаль! Українка створила грандіозну сенсацію на Кубку світу з біатлону

На 1-му етапі Кубка світу з біатлону, який із 30 листопада по 8 грудня проходить у шведському Естерсунді, завершилася індивідуальна гонка серед жінок на 15 км.

Українська біатлоністка Юлія Джима, стартувавши 74-ю, змогла фінішувати на другому місці, створивши справжню сенсацію. 29-річна киянка стала єдиною спортсменкою серед 103 учасників, яка відстрілялася на всіх чотирьох вогневих рубежах без промахів.<

