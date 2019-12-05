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5 грудня • оновлено в 19:36
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Є медаль! Українка створила грандіозну сенсацію на Кубку світу з біатлону

Є медаль! Українка створила грандіозну сенсацію на Кубку світу з біатлону
Гонка пройшла в складних погодних умовах
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На 1-му етапі Кубка світу з біатлону, який із 30 листопада по 8 грудня проходить у шведському Естерсунді, завершилася індивідуальна гонка серед жінок на 15 км.

Українська біатлоністка Юлія Джима, стартувавши 74-ю, змогла фінішувати на другому місці, створивши справжню сенсацію. 29-річна киянка стала єдиною спортсменкою серед 103 учасників, яка відстрілялася на всіх чотирьох вогневих рубежах без промахів.<

Наша співвітчизниця був травмована й "індивiдуалка" стала для неї першою гонкою в новому Кубку світу.

Після четвертого вогневого рубежу Юлія на 7 секунд випереджала всіх конкурентів, однак сил на останнє коло не вистачило, й українка завоювала "срібло".

"Тяжко було. Я дуже рада своїй позиції. Трохи не вистачило до "золота", але це друге місце, як перемога для мене. Нога болить, але немає такого різкого болю, як перші дні. Я взагалі не готувалася до першого етапу, у мене була підготовка пізніше. Було складно підігнати форму. Слава Богу, що це індивідуальна гонка і не треба видавати максимум із першого кола, можна йти в своєму темпі. Так я і зробила сьогодні. А останнє коло просто терпіла", – прокоментувала Джима свій успіх.

Решта наших співвітчизниць фінішували за межами першої двадцятки.

Непогані шанси зайняти високі місця були в Анастасії Меркушиної і Віти Семеренко, українки зробили по 3 неточних постріли на останньому вогневому рубежі і скотилися на 30-i місця.

Є медаль! Українка створила сенсацію на КС із біатлону

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1-й етап Кубка світу з біатлону: підсумки й розклад трансляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Естерсунді відбувся сингл-мікст, в якому Україна завоювала "дерев'яну" медаль, фінішувавши 4-ю.

Пізніше наша команда в складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка зайняла 15-е місце в змішаній естафеті.

Чоловіча спринтерська гонка вийшла для України провальною. Кращий результат продемонстрував Артем Прима – 32-е місце.

У жіночому спринті найкращою з українок стала Віта Семеренко, яка посіла 10-е місце.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Юлія Джима
Місце
Швеція Естерсунд
Тег
Збірна України з біатлону
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Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Не пишут кто занял первое место.... подозреваю что "агрессивная агрессорка"
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
семенов Александр, будь уважніший,зрадофіле! Жюстін брева!
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